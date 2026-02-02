Il Comune di Alessandria affida l’appalto dei cimiteri alla Berlor srl per 2.700.000 euro

Il Comune di Alessandria ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali del cimitero urbano e dei sobborghi (in tutto 14 siti), dopo la risoluzione del precedente contratto, alla Berlor General Contractor S.r.l., prima classificata con 86,68 punti complessivi.

LA GARA D’APPALTO – Hanno partecipato 8 operatori del settore e il servizio è stato aggiudicato all’impresa per un importo di 1.909.340,10 euro, con un ribasso del 12,49%, oltre IVA, fino a dicembre 2028, prorogabile fino al 2030. Nel capitolato di gara sono inclusi i servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc.) e la manutenzione ordinaria.

La Berlor è già presente nei servizi cimiteriali a Nizza Monferrato, Ivrea, Genova, Racconigi e Rho.

LA SITUAZIONE – Il quadro economico dell’appalto ammonta a 2.700.000 euro e il ribasso d’asta (circa 600.000 euro) sarà destinato a interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune, dal 1° luglio 2025, ha investito 650.000 euro per la messa in sicurezza dei cimiteri (rimozione dell’amianto e coppi pericolanti), per la manutenzione ordinaria e straordinaria di vialetti e muri perimetrali e per la riapertura dei cinque sepolcreti in stato precario dal 2022.

Veduta interna del cimitero di Alessandria

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante e l’assessore di riferimento, Enrico Mazzoni: “Ringraziamo gli uffici comunali che hanno lavorato molto bene nella transizione tra i due appalti, supportandoci nella revoca del vecchio appalto e chiudendo una pagina disastrosa della nostra Citta. Ringraziamo anche le aziende che, in questi mesi, hanno reso i nostri cimiteri più dignitosi. La strada giusta è imboccata: riportare tutti e 14 i cimiteri alla dignità che meritano e che i cittadini chiedono”.

L’assessore Enrico Mazzoni