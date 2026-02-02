Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Il Comune di Alessandria affida l’appalto dei cimiteri alla Berlor srl per 2.700.000 euro

Il Cimitero di Alessandria

Il Comune di Alessandria ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali del cimitero urbano e dei sobborghi (in tutto 14 siti), dopo la risoluzione del precedente contratto, alla Berlor General Contractor S.r.l., prima classificata con 86,68 punti complessivi.

LA GARA D’APPALTO – Hanno partecipato 8 operatori del settore e il servizio è stato aggiudicato all’impresa per un importo di 1.909.340,10 euro, con un ribasso del 12,49%, oltre IVA, fino a dicembre 2028, prorogabile fino al 2030. Nel capitolato di gara sono inclusi i servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc.) e la manutenzione ordinaria.
La Berlor è già presente nei servizi cimiteriali a Nizza Monferrato, Ivrea, Genova, Racconigi e Rho.

LA SITUAZIONE – Il quadro economico dell’appalto ammonta a 2.700.000 euro e il ribasso d’asta (circa 600.000 euro) sarà destinato a interventi di manutenzione straordinaria.
Il Comune, dal 1° luglio 2025, ha investito 650.000 euro per la messa in sicurezza dei cimiteri (rimozione dell’amianto e coppi pericolanti), per la manutenzione ordinaria e straordinaria di vialetti e muri perimetrali e per la riapertura dei cinque sepolcreti in stato precario dal 2022.

Veduta interna del cimitero di Alessandria

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante e l’assessore di riferimento, Enrico Mazzoni: “Ringraziamo gli uffici comunali che hanno lavorato molto bene nella transizione tra i due appalti, supportandoci nella revoca del vecchio appalto e chiudendo una pagina disastrosa della nostra Citta. Ringraziamo anche le aziende che, in questi mesi, hanno reso i nostri cimiteri più dignitosi. La strada giusta è imboccata: riportare tutti e 14 i cimiteri alla dignità che meritano e che i cittadini chiedono”

L’assessore Enrico Mazzoni

