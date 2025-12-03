Coppa Italia: 4-0 dell’Atalanta sul Genoa, ora nei quarti c’è la Juve

BERGAMO (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per l’Atalanta che vince 4-0 contro il Genoa e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Gara a senso unico quella della New Balance Arena. Raffaele Palladino ha optato per un turnover ragionato, in attacco è stato confermato Scamacca supportato da De Ketelaere e Sulemana. De Rossi ha scelto un modulo speculare, con Carboni e Stanciu alle spalle di Ekhator. La scelta del nuovo tecnico dei rossoblù ha inizialmente pagato, pronti-via l’attaccante genoano ha spaventato Sportiello, tra i pali al posto di Carnesecchi. Dal quarto d’ora in poi – momento in cui è terminato lo sciopero della Curva Nord bergamasca per via della scelta di far giocare la gara alle 15 – è iniziato il monologo nerazzurro: prima la traversa di Pasalic, poi la rete del vantaggio di Djimsiti al 19′, che di testa ha superato Siegrist. Al 29′ è arrivato il palo su punizione di Daniel Maldini, vicino al gol anche Scamacca. A dieci minuti dal termine della prima frazione Fini è stato espulso per un fallo su Bellanova, lanciato verso la porta da De Ketelaere. Nel finale sono state due le occasioni non sfruttate dallo stesso Maldini.

Il secondo tempo ha rispecchiato quanto visto nella prima metà, Djimsiti – tra i migliori in campo – ha sfiorato la doppietta, al 9′ è stato De Roon a chiudere i conti con un tiro dalla distanza. Il Genoa ha provato a riaprire la gara, ma a pesare è stato l’uomo in meno: i padroni di casa hanno gestito senza affanno, al 37′ è arrivata la terza rete di Mario Pasalic, che ha chiuso sul secondo palo il suggerimento di Scamacca. In pieno recupero, sugli sviluppi di un corner, Ahanor ha segnato il classico gol dell’ex. Terza vittoria consecutiva sotto la gestione Palladino senza subire gol, sabato i bergamaschi affronteranno fuori casa l’Hellas Verona, i liguri torneranno in campo lunedì sera contro l’Udinese.

– Foto Image –

(ITALPRESS).