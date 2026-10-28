Serie A: poche emozioni e 0-0 fra Parma e Udinese, Okoye para un rigore

PARMA (ITALPRESS) – Vince la paura al Tardini. Parma e Udinese non vanno oltre lo 0-0 e non escono dalla crisi. Alla fine i rimpianti sono sia per Gilardino (primo punto per lui sulla panchina gialloblù) sia per Runjaic. La squadra di casa sbaglia un rigore con Bernabè, mentre i friulani non capitalizzano le (poche) chance nitide del match. Le due squadre salgono così a quota 5 punti in classifica, pochi per le ambizioni di inizio stagione. Nel silenzio del Tardini (sciopero del tifo di 15′ dei gruppi ultras), i ritmi sono subito bassi. La squadra friulana è più intraprendente con il ritorno dal 1′ di Zaniolo dopo la mezz’ora disputata contro il Milan, ma le conclusioni dalla distanza del classe 1999 e di Karlstrom sono fuori misura. Al 32′ gli ospiti protestano per una trattenuta di Troilo su Davis in area, mentre al 45′ è Daffara a salvare il risultato respingendo in angolo un destro da fuori area di Bertola. Il primo tempo finisce così, senza emozioni e a reti inviolate. Un lampo il secondo tempo lo propone, ma il risultato proprio non si sblocca. Al 68′ l’Udinese la combina grossa in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A Okoye sfugge il pallone, mentre Abankwah respinge col braccio un tiro di Troilo. Per l’arbitro Massa è rigore, ma dagli undici metri Okoye si fa perdonare ipnotizzando Bernabè. Il match non si accende, ma diventa nervoso. E il Tardini all’81’ chiede a gran voce un provvedimento più severo del giallo per Zaniolo dopo una reazione alla prolungata trattenuta di Lontani. Nel finale è l’Udinese ad avere più energie, ma il Parma resiste. Troilo salva sulla linea una conclusione ravvicinata di Ekkelenkamp, mentre Daffara si fa trovare attento sul colpo di testa di Unai Gomez. Il risultato non cambia. E’ il secondo 0-0 del campionato dopo quello di Como-Roma. Per Parma e Udinese ora la sfida ad una big: Atalanta per Gilardino, Roma per Runjaic.

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