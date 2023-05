Playout serie C, atto 2°: San Donato contro i grigi al ‘Mocca’ per rimontare l’1-2 della gara di andata

In campo sabato 13 maggio alle 17.30 al ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Ci si gioca la salvezza in 90′. L’Alessandria parte dalla vittoria 2-1 in trasferta che si aggiunge al vantaggio della posizione in classifica nella ‘stagione regolare’, quindi il San Donato Tavarnelle deve compiere una vera e propria impresa per restare in categoria: vincere al ‘Moccagatta’ con 2 gol di scarto. Cosa non da poco.

In parallelo, fuori dal campo, la squadra mandrogna gioca anche un’altra partita, quella della cessione societaria, che dovrebbe maturare nel giro di una settimana da fine gara. Notizie di corridoio dicono che patron Di Masi abbia così tanta voglia di andarsene che, negli ultimi giorni, pare abbia liberato gli uffici in sede di tutte le proprie cose. Se fosse allenatore o giocatore si potrebbe dire “ha svuotato l’armadietto”.

LE SQUADRE

ALESSANDRIA – In campionato è finita al 17° posto con 38 punti (9 vinte, 11 pari, 18 perse, gol 33-52). Il tecnico Maurizio Lauro (42) ha utilizzato il 4-3-3 nell’ultima gara. Squalificato Cori (3). Miglior marcatore Galeandro (9).



In campionato è finita al (9 vinte, 11 pari, 18 perse, gol 33-52). Il tecnico (42) ha utilizzato il nell’ultima gara. Miglior marcatore (9). SAN DONATO TAVARNELLE – In campionato è arrivato subito dopo i grigi, 18° posto con 37 punti (8 vinte, 13 pari, 17 perse, gol 40-62). Il tecnico Daniele Buzzegoli (40), ha usato il 4-3-3 nell’ultima partita. Squalificato Gorelli (1). Miglior marcatore Russo (11).

I PRECEDENTI

Sono 3, tutti in questa stagione: grigi imbattuti con 2 vittorie e 1 pareggio, gol 4-2. In campionato all’andata vinsero i grigi 1-0 (70′ Filip), al ritorno al ‘Moccagatta’ finì 1-1 (5′ Ubaldi, 68′ Galeandro). Nei playout l’Alessandria vinse gara1 sabato scorso in Toscana per 2-1 (38′ Galeandro rigore, 54′ Russo rigore, 71′ Nichetti).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Gabriele Scatena (Avezzano)

Assistenti: Khaled Bahri (SS) – Giorgio Lazzaroni (UD)

4° ufficiale: Andrea Calzavara (VA)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Scatena, al 4° anno in serie C, non ha mai diretto la due squadre.