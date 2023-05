Go-kart: il 13enne Lorenzo Sammartano a Viterbo per risalire in classifica nel “Rotax Max Challenge”

Giro di boa del campionato per Lorenzo Sammartano nel “Rotax Max Challenge”: nel weekend infatti sul kartodromo di Viterbo si disputa la terza prova (sulle 6 totali) previste dalla rassegna 2023.

Il 13enne alessandrino, portacolori del Lka Racing, sta aumentando il feeling col nuovo kart: i risultati a ridosso del podio ottenuti nell’ultimo appuntamento sulla pista di Franciacorta (prima prova del Campionato svizzero) hanno aumentato la consapevolezza del pilota di poter competere ad alti livelli in categoria nonostante sia un debuttante.

“Abbiamo usato l’appuntamento di fine aprile per effettuare delle prove comparative: con me c’erano i tecnici del team Lka che mi seguono da quest’anno – ha confermato Lorenzo – e abbiamo lavorato parecchio sugli assetti: ho avuto buone sensazioni”.

Il “Circuito Internazionale Viterbo” è da percorrere in senso orario ed è composto di 10 curve verso destra e 6 verso sinistra: tratti distintivi sono la chicane veloce in salita e la cosiddetta “chiocciola”, una curva parabolica sinistra a stringere seguita da una curva destra più lenta da percorrere in successione: “Questa pista la conosco meno di altre – spiega Lorenzo – anche se non voglio farmi suggestionare da questo aspetto: vado là consapevole delle mie chance, con l’obiettivo di muovere qualche passettino ulteriore nella graduatoria generale”.

Altra incognita della giornata sarà quella delle condizioni meteo, poiché potrebbe piovere copiosamente nel weekend.

IN CLASSIFICA – Dopo i primi due appuntamenti Lorenzo occupa il 6° posto con 187 punti: davanti a lui di 2 punti c’è Giacomo Galesso (team 54 Sc) mentre il 1° posto è appannaggio di Lorenzo Giaquinto (Mkc) con 216 punti.