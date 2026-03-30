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Tennis, Miami: Sinner supera Lehecka 6-4 6-4 e fa il ‘Sunshine Double’ senza perdere un set

DiRaimondo Bovone

Mar 30, 2026

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un temporale di nome Jannik Sinner si abbatte su Miami. Nove anni dopo Roger Federer, tocca a al 24enne altoatesino centrare il “Sunshine Double”: l’azzurro non si lascia scappare l’occasione di scrivere un’altra pagina di storia e, 2 settimane dopo il successo di Indian Wells, conquista per la seconda volta in carriera il “Miami Open”.

Campione nel 2024 e costretto a saltare la scorsa edizione per il ‘caso Clostebol’, Sinner gestisce da fuoriclasse la lunga attesa determinata dalla pioggia – circa 3 ore complessive – e regala un’altra grande prestazione nella finale sul cemento dell’Hard Rock Stadium, mandando al tappeto anche Jiri Lehecka. Il ceco, numero 22 del mondo e grande rivelazione del torneo, prova come può ad opporsi, ma alla fine capitola sotto i colpi della Volpe Rossa: 6-4 6-4 dopo 93 minuti di gioco.

Sinner diventa così il 1° giocatore a centrare l’accoppiata Indian Wells-Miami senza perdere nemmeno un set e si porta a 34 match consecutivi vinti nei Masters 1000, striscia iniziata dopo il ritiro al terzo turno di Shanghai contro Griekspoor, lo scorso 5 ottobre. Dopo la dedica a Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, gli altri volti vincenti della domenica italiana, il tennista italiano ha detto: “Le finali sono sempre difficili. Ho cercato di rimanere solido, il campo era molto pesante. E’ stato un incredibile swing, non avrei mai pensato di fare il “Sunshine Double”, è molto difficile da ottenere, ma ho lavorato tanto per trovarmi in questa situazione e sono contento di tornare a casa con 2 trofei”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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