NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ importante portare non solo capitali in Italia, ma anche gente che possa dare più importanza al nostro campionato, che deve arrivare ai livelli di un tempo”. Lo ha detto Andrea Pirlo, Ambassador della Lega Serie A, nel corso di un evento a New York. E sul suo futuro: “E’ uguale, non ho bisogno di scegliere tra A, B e C, basta che ci sia un bel progetto”, ha concluso.

xo9/ari/mca1 (video di Stefano Vaccara)