L’ex-calciatore Materazzi: “Imparare dagli Usa per migliorare il calcio italiano”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’obiettivo è quello di portare più americani possibili a seguire il calcio italiano. La Lega sta facendo questo con ogni giocatore di ogni nazione per far sì che il turista stesso possa usufruire dei servizi che sono in Italia. Ci invidiano tutti il cibo, la storia e il calcio. Siamo bravi ad assorbire e mettere in atto quello che di buono viene fatto qui con NBA, NFL e altri sport, siamo qui per imparare e migliorare le nostre caratteristiche”. Lo ha detto l’Ambassador della Lega Serie A, Marco Materazzi, nel corso di un evento a New York.

xo9/mca1/ari (Video di Stefano Vaccara)