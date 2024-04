In campo oggi alle 14 allo stadio ‘Pavone-Mariani’ di Pineto.

Dopo la sfortunata partita con la capolista, Brambilla ritrova Comenencia e il capocannoniere di squadra Guerra, utili alla causa. Il loro recupero aiuterà di certo il gruppo a conquistare una posizione playoff, traguardo importante e, alla luce del girone di andata, insperato.

Ma le squadre di giovani, si sa, nei mesi crescono molto e, in questo caso, il traguardo sarebbe centrato.

L’ostacolo di oggi si chiama Pineto, matricola teramana alla prima stagione ‘pro’. Squadra praticamente salva e senza grandi problemi, anche se ha cambiato allenatore per puntare ai playoff. Ai quali, forse, crede ancora un pochino….

Squadre

PINETO – È al 12° posto con 44 punti (9 vinte, 17 pari, 9 perse, gol 34-35), alla pari con la Lucchese ma dietro per gli scontri diretti . Arriva dall’1-0 sul Pescara che ha dato la matematica promozione. Il tecnico Roberto Beni (57), subentrato ad Amaolo dalla 25^ giornata, alterna 4-3-3 e 3-5-2 . Squalificati Germinario, Teraschi. Miglior marcatore Volpicelli (11).

JUVENTUS NEXT GEN – È 8^ con 48 punti (13 vinte, 9 pari, 13 perse, gol 45-40), alla pari con l'Arezzo ma davanti per gli scontri diretti. Arriva dall'1-2 casalingo col già promosso Cesena. Il tecnico Massimo Brambilla (51) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1. Miglior marcatore Guerra (14).

Precedenti

Solo la gara di andata: al Moccagatta finì 2-2 (56′ Guerra, 78′ Njambè, 94′ Yildiz su rigore, 96′ Volpicelli su rigore).

Giudici di gara

Arbitro: Gianluca Renzi (PS)

Assistenti: Stefano Vito Martinelli (PZ) – Nirintsalama T. Andriambelo (RM1)

4° ufficiale: Enrico Eremitaggio (AN)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4: Castelnuovo V.-PIN 0-1, Arzignano-JUV 2-1, PIN-Gubbio 1-2, JUV-Gubbio 2-2. Il sig. Renzi, al 2° anno in serie C, ha diretto 23 gare in categoria.