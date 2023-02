Piacenza ko con la doppietta di Pecorino: settimana d’oro per lui, 4 gol, e per la Juve Next Gen, 9 punti

Terza vittoria consecutiva per la Juventus Next Gen, da domenica a domenica: 9 punti, 5 gol fatti, 1 subìto. E zona playoff riconquistata, in attesa della sfida con la neo-capolista Pro Sesto (sabato 11) e della semifinale di Coppa Italia col Foggia (mercoledì 15). E in tutte le partite c’è la firma di Emanuele Pecorino, oggi contro il Piacenza (2-0) addirittura doppia, anche se sul 2° gol c’è una deviazione.

Quanto al Piacenza, è parso molle e poco incisivo. Ha retto l’urto della Juve nel primo tempo, provando anche qualche sortita, ma il gol preso al 1′ della ripresa ha scombinato i piani e i bianconeri hanno giocato facile. In sala stampa, nel post-gara, è uscito il ds Matteassi in vece del tecnico Scazzola, spiegando che è un momento difficile ma che l’allenatore non è in discussione.

Le emozioni della gara

8′ – destro di Persia da 20 metri, centrale.

– destro di da 20 metri, centrale. 11′ – sinistro di Sekulov , alto.

– sinistro di , alto. 14′ – angolo di Iocolano, Barbieri entra e da 7-8 metri spara altissimo.

– angolo di Iocolano, entra e da 7-8 metri spara altissimo. 20′ – destro di Gonzi da 20 metri, centrale.

– destro di da 20 metri, centrale. 35′ – cross di Turicchia, testa di Pecorino , gran parata dell’ex Nocchi.

– cross di Turicchia, testa di , gran parata dell’ex Nocchi. 46′ – cross di Turicchia, girata di testa di Pecorino e 1-0 .

– cross di Turicchia, girata di testa di e . 53′ – destro di Besaggio , largo.

– destro di , largo. 54′ – destro di Sekulov , alto.

– destro di , alto. 66′ – Sersanti serve Pecorino , gran sinistro deviato da Accardi e 2-0 .

– Sersanti serve , gran sinistro deviato da Accardi e . 73′ – azione personale di Besaggio , sinistro fuori di poco.

– azione personale di , sinistro fuori di poco. 83′ – sinistro di Chierico dal limite, alto.

– sinistro di dal limite, alto. 88′ – punizione di Cesarini dai 20 metri, traversa sfiorata.

In classifica

Juventus Next Gen che scala 3 posizioni, salendo dal 12° al 9° posto con i 37 punti raggiunti, a -9 dalla capolista Pro Sesto, prossima avversaria in campionato.

Piacenza sempre più giù: 19° e penultimo a 23 punti, a -6 dal 18° posto e addirittura a -8 dalla salvezza diretta. Ma solo +4 sull’ultima posizione, quella della retrocessione diretta, occupata dalla disgraziatissima Triestina a quota 19.