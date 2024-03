In campo stasera alle 20.45 allo stadio ‘Voltini’ di Crema.

Tutto inutile. La peggiore stagione della storia dei grigi sprofonda verso la serie D.

Come si legge qui sotto, le richieste della Procura federale erano ben più pesanti: 6 punti in meno e 6 mesi di inibizione per Molinaro, ma le grandi capacità di mediazione del segretario Marra Cutrupi hanno ridotto la pena. Ecco il comunicato della società uscito ieri sera:

“L’US Alessandria calcio 1912 comunica che in data odierna davanti alla Procura Federale sono stati discussi i due procedimenti relativi ai deferimenti per fatti accaduti, per l’ennesima volta, nel corso della precedente gestione societaria. Il primo deferimento si riferisce al mancato pagamento del contributo relativo al Decreto Salvacalcio per il bimestre settembre/ottobre 2023 e per il mancato versamento dei contributi previdenziali del mese di settembre 2023; il secondo deferimento è relativo al mancato pagamento dell’incentivo all’esodo dell’ex tesserato Jeremy Marello.

Per tali procedimenti la Procura Federale ha chiesto 4 punti più recidiva di 2 punti di penalizzazione e 6 mesi di inibizione per l’attuale presidente del club Andrea Molinaro, in quanto legale rappresentante della società al termine del procedimento. Il Tribunale Federale ha deliberato per l’assegnazione all’US Alessandria Calcio 1912 di 2 punti di penalizzazione, 1 mese e 15 giorni di inibizione per il presidente del club Andrea Molinaro oltre a € 2.000 di sanzione pecuniaria. La società è pronta a fare ricorso nelle sedi opportune, rivolgendosi a tutti i gradi di giudizio, per ribadire la buona fede della gestione Molinaro-Maione”.

Squadre

PERGOLETTESE – Sta al 15° posto con 33 punti (10 vinte, 3 pari, 15 perse, reti 34-37), alla pari con l’Arzignano ma davanti per differenza reti. Arriva da 2 vittorie di fila con 6 gol segnati. L’allenatore Giovanni Mussa (52) è in panchina da 2 gare (dopo Abbate) e gioca 3-5-2 come il predecessore. Migliori marcatori Guiu, Mazzarani (6).

Precedenti

Sono 24, 22 in campionato e 2 in coppa, tutti in serie C. Alessandria in vantaggio nel bilancio generale: 11-4 le vittorie, 9 i pareggi, 33-19 i gol. I grigi hanno vinto le ultime 4 sfide senza subire gol, di cui 2 in questa stagione: 2-0 in Coppa Italia (91′ Anatriello, 94′ Pagliuca) e 3-0 in campionato (14′ Siafa, 50′ e 54′ Mastalli). L’ultima sconfitta al ‘Voltini’ è del dicembre 2019, 2-1. (dati Museo Grigio).

Giudici di gara

Arbitro: Enrico Gemelli (ME)

Assistenti: Giacomo Monaco (Termoli) – Alessandro Gennuso (CL)

4° ufficiale: Anna Frazza (Schio)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3, tutti con i grigi: AL-Pro Patria 0-1, Gubbio-AL 2-0, Recanatese-AL 1-2. Il signor Gemelli, al 3° anno in serie C, ha diretto 38 gare in categoria.

