Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 1° marzo – cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, locali schiarite da ovest nel pomeriggio. Precipitazioni deboli diffuse nel primo mattino, generale esaurimento nel pomeriggio sui settori occidentali, accentuazione con locali temporali nel pomeriggio su nord est della regione. Quota neve sui 1.300/1.400m. Zero termico in calo a 1.700m, ventilazione debole o moderata a tutte le quote, su Alpi Pennine e Lepontine da sud est, variabili in pianura. Temperature in calo, tra 7°/9º le minime e 10°/12º le massime.

Sabato 2 marzo – schiarite da ovest al mattino, nuvolosità più compatta altrove. Possibili nubi basse o locali nebbie su pianure centrali e orientali nelle ore più fredde. Deboli precipitazioni residue sui settori di nord est al mattino, nel pomeriggio tendenza a precipitazioni e possibili temporali localmente intensi a est. Forti nevicate sull’arco alpino specie su quelle Lepontine e Pennine con possibili picchi molto forti in serata. Quota neve in generale calo a 1.200m. Zero termico in calo a 1.500m sulle Alpi, stabile a 1800m altrove. Ventilazione in rinforzo sino a forti da sud est in montagna, variabili in pianura. Temperature: calano le minime 4°/6°, e salgono le massime, 12°/14º.

Domenica 3 marzo – cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni moderate diffuse con picchi forti sui settori settentrionali e sud occidentali, quota neve in calo a 900/1.000, specie sull’ossolano. Abbondanti nevicate in arrivo in montagna, specie quelle settentrionali con accumuli tra gli 80/100cm. Zero termico in calo a 1.300m, ventilazione forte sud occidentale in montagna, deboli o moderati nord occidentali altrove.

Prossima settimana – tempo spesso variabile con passaggi nuvolosi e talvolta qualche pioggia. Lato termico che non subirà grosse variazioni, temperature vicine alle medie stagionali o poco al di sopra.

Manuel Atzori