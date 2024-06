Per la ‘remuntada’ di Acrobatica, sabato 8 al PalaCima, anche lo speaker Stefano Venneri

Settimana decisiva per la “remuntada” di Acrobatica Alessandria, la squadra di volley femminile che, sabato scorso, ha perso 3-0 (25-21, 25-16, 25-15) la gara di andata di questa seconda fase playoff contro CoopNovate Diavoli Rosa. Per il salto in B1 Acrobatica ha solo un risultato: vincere (3-0 o 3-1) sabato prossimo 8 giugno in casa (ore 21) per giocarsi poi il golden set con il vantaggio del campo e del pubblico. Il golden set si gioca subito dopo la fine dell’incontro, con le modalità del tie-break, cioè ‘ai 15’.

Sarà la partita più’ difficile della stagione, ma nell’ambiente Acrobatica ci credono. Servirà il supporto del pubblico per compiere la “remuntada” e, mai come oggi, lo slogan “never give up” (non si molla mai) deve spingere ogni giocatrice e ogni tifoso per tutta la partita. Previsto il tutto esaurito al PalaCima, con lo speaker ufficiale del Torino Calcio, Stefano Venneri, e la diretta su Radio Gold.