Vuelta di Spagna: Pellizzari vince la 17^ tappa, in classifica comanda Vingegaard

Set 10, 2025

ALTO DE EL MORREDERO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha vinto la diciassettesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143,2 chilometri: l’azzurro ha anticipato la concorrenza arrivando in solitaria, secondo Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 16″, terzo Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 18″. Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike) resta leader della generale.
E’ stata una gara movimentata in cui era stato ipotizzato anche l’eventuale sciopero dei corridori in caso di nuova invasione da parte dei manifestati pro Palestina, ma alla fine si è arrivati al traguardo. Domani la cronometro di Valladolid in cui Filippo Ganna cercherà di bissare il successo italiano.
