Sport

Sci, Coppa del Mondo: Paris 3° nella libera in Val Gardena

Di

Dic 18, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Quattro italiani nella top 10 e sei nella top 15 della prima discesa maschile della Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. A vincere sulla Saslong è lo svizzero Marco Odermatt, mentre il veterano azzurro Dominik Paris si regala il 3° posto e il primo podio stagionale in Coppa, al termine di una gara posticipata e sospesa più volte per la nebbia.

Nel recupero, su percorso accorciato, di una delle due gare non disputate a Beaver Creek, l’elvetico, leader della classifica generale, si aggiudica anche la seconda libera della stagione e lo fa con il tempo di 1’24″48, precedendo il connazionale Franjo Von Allmen (+0″15) e Paris (+0″19). Sorrisi per gli altri azzurri Florian Schieder (6°, +0″57), Mattia Casse (7°, +0″67) e Giovanni Franzoni (8°, +0″74). Bene anche Christof Innerhofer, 41 anni ieri, (11°, +0″91) e Benjamin Jacques Alliod (14°, +0″94).

Due brutte cadute nelle battute finali della gara, recupero di quella non disputata a Beaver Creek: volano via prima Nicolò Molteni e poi Fredrik Moeller. L’italiano non accusa problemi; mentre è servito l’elicottero per il soccorso al norvegese.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Conference League: Fiorentina ancora battuta a Losanna, 1-0. Ora i playoff

Dic 19, 2025
Calcio Sport

Supercoppa: Neres e Hojlund stendono il Milan, Napoli in finale

Dic 19, 2025
Calcio Sport

Coppa Intercontinentale: il PSG batte il Flamengo ai rigori 3-2

Dic 17, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Sono contenta, sulle risorse all’Ucraina ha prevalso il buon senso”

Dic 19, 2025
TOP NEWS

Da Ue prestito di 90 miliardi a Kiev, accantonato uso degli asset

Dic 19, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Giovani

Nova Coop premia l’eccellenza: 5 borse di studio per i figli dei dipendenti della provincia

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Viaggiando

Auto sempre più vecchie e riparazioni più care: +33% in dieci anni

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone