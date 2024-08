Paralimpiadi, la velocista Sabatini: “Sono felice, non vedo l’ora di essere a Parigi”

ROMA (ITALPRESS) – “L’emozione è tanta, e anche l’eccitazione. Domani ci sarà la cerimonia di apertura, e già qui in aeroporto si respira aria di Paralimpiadi, non immagino cosa mi aspetta a Parigi! Sono felicissima, serena, e non vedo l’ora di essere lì”. Lo ha detto Ambra Sabatini, in partenza da Roma Fiumicino per Parigi. Oro nei 100 metri a Tokyo 2020, la campionessa azzurra sarà portabandiera assieme a Luca Mazzone nel corso della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi, in programma domani. “Mi auguro che tutti gli atleti riescano veramente a vivere lo spirito di questa Paralimpiade e di assaporare tutta la bellezza di questa manifestazione, ovviamente cercando di dare il massimo per il nostro Paese ed è quello che farò io”, ha aggiunto la velocista azzurra.

srp/gm/gsl

Navigazione articoli