Basket italiano, Myers: “Ci aspettiamo grandi sorprese dalle Final Eight di Torino”

TORINO (ITALPRESS) – “Se andiamo a vedere quello che è successo nelle ultime due edizioni, ci dobbiamo aspettare ancor più entusiasmo e divertimento, considerando anche l’equilibrio che c’è fra le squadre in campionato, dove abbiano Milano e la Virtus Bologna che per il momento non la fanno da padrone. Ci aspettiamo grandi sorprese in questa edizione”. Così Carlton Myers, testimonial per la terza edizione torinese delle Final Eight di basket che si terranno dal 12 al 16 febbraio, all’Inalpi Arena. “Questi eventi sono importanti per l’entusiasmo che hanno manifestato Torino e il suo pubblico – ha aggiunto – Il fatto di essere coinvolti in maniera così numerosa e massiccia fa bene al movimento del basket, ma anche a tutto il mondo sportivo”.

xn3/gm/gtr

Navigazione articoli