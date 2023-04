Montevarchi e Alessandria, gara aperta: grigi per la posizione playout, toscani per non scendere in D

In campo sabato 15 aprile alle ore 17.30 allo stadio ‘Brilli-Peri’.

Penultimo turno di campionato, si gioca tutti alla stessa ora. Quindi tutti sapranno i risultati in tempo reale e, su ogni campo, sarà una gara a perdere tempo, a protestare, a squarciare la rete, tanto per allungare il recupero e trarne vantaggio. Questo è il calcio delle ultime giornate. L’Alessandria vuole vincere per migliorare la posizione playout, il Montevarchi pure per tentare l’aggancio all’Imolese, unica squadra che può raggiungere per evitare la retrocessione diretta.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 17^ con 35 punti (8 vinte,11 pari, 17 perse, gol 31-50). Arriva dal 3-0 rifilato all’Ancona. Nelle 18 gare esterne ha ottenuto 16 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (42) ha utilizzato il 4-1-4-1 nell’ultima gara. Miglior marcatore Galeandro (8).



AQUILA MONTEVARCHI – Sta al 20° e ultimo posto con 27 punti (6 vinte, 9 pari, 21 perse, gol 30-56) e arriva da 4 sconfitte di fila. Nelle 18 gare interne ha fatto 15 punti. Il tecnico Andrea Coppi (52), 3° stagionale dopo Malotti (1-17) e Bianchini (18-35), nell'unica sua uscita ha usato il 4-2-3-1. Miglior marcatore Giordani (7).

I PRECEDENTI

Sono 19 fra il 1984 e oggi, tutti in C. Il bilancio è in parità: 5 vittorie a testa, 9 pareggi, gol 19-17 per i grigi. La gara di andata finì 2-2 (23′ Rota, 56′ Lischi, 61′ Checchi, 68′ Jallow). L’unica vittoria grigia in Toscana risale al novembre 1990 (2-1). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)

Assistenti: Giovanni Dell’Orco (Policoro) – Glauco Zanellati (Seregno)

4° ufficiale: Gianluca Guitaldi (RN)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 4, due per parte: MON-Lentigione 1-1 (serie D, 8 ott ’17), AL-Olbia 0-0 (13 feb ’19), Gozzano-AL 0-1 (22 gen ’20), Reggiana-MON 2-0 (30 ago ’21). Con il sig. Carrione, 5° anno in serie C, l’Alessandria non ha mai subìto gol, mentre il Montevarchi non ha mai vinto.