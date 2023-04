Lo staff del Servizio Musei dell’Azienda Costruire Insieme, in collaborazione con Inchiostro Festival e sotto la guida del noto illustratore Andrea Musso, condurranno sabato 15 aprile bambini e ragazzi alla “SCOPERTA” delle Sale d’Arte, di Via Machiavelli 13 ad Alessandria, per realizzare uno speciale laboratorio e ridisegnare la storia di Artù, Lancillotto e Ginevra.

Il progetto

“Disegniamo l’arte” si svolgerà nel week end 15-16 aprile in 70 musei piemontesi e in una sessantina di musei lombardi. Il tema di questa edizione è proprio incentrato sulla “SCOPERTA” dei luoghi museali, ma anche delle sensazioni e suggestioni che vivranno i giovani visitatori. L’iniziativa si avvale anche della partnership di Teatro Giovani Ragazzi Torino e Carioca è il partner tecnico.

Ad Alessandria

Per i bambini da 6 ai 14 anni sono previsti 2 laboratori, con inizio alle 15.30 e alle 17. Fra buffe armature, donzelle, spade, cavalli, si mescolano amici di scuola, bici e animali domestici, per dare vita ad una nuova ed emozionate storia.

Anche per i più piccoli è previsto un altro laboratorio: a disposizione una nota veduta di Alessandria illustrata da Lele Gastini per “Colorare la mia Città”. E ad arricchire il pomeriggio una piccola merenda offerta dalla Centrale del Latte di Alessandria e Asti.

Per tutto il pomeriggio, poi, dalle 15 alle 19, gli addetti Museali accompagneranno i visitatori con visite guidate ai diversi percorsi espositivi. Si consiglia la prenotazione.

Info

Biglietti: bambini € 2,00 – adulti € 3,00. Gratis gli abbonati Musei Piemonte Valle d’Aosta.

Email: [email protected]

telefono: 0131.234266 (lun-ven 9-13.30)

Durante l’evento, dalle 15 alle 19, al 349.9378256