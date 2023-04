‘Azienda Zero’ con 5 nuovi servizi, tra cui il supporto alle ASL piemontesi per realizzare nuovi ospedali

Con l’attribuzione dei nuovi servizi, Azienda Zero incrementa ulteriormente il livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa del Servizio sanitario regionale, confermando la sua utilità strategica come braccio operativo dell’Assessorato alla Sanità.

In particolare, Azienda Zero sarà quindi in grado fin da subito di fornire supporto tecnico-organizzativo e metodologico per il coordinamento dei progetti di investimento in edilizia sanitaria per realizzare nuovi ospedali, un fronte sul quale la Regione sta concentrando notevoli sforzi amministrativi e logistici, grazie anche alla convenzione con il Politecnico di Torino per costituire una task-force di professionisti specializzati nella gestione di grandi opere edilizie.

Oltre alle nuove competenze sull’edilizia sanitaria, il Consiglio regionale ha affidato ad Azienda Zero anche i servizi di coordinamento dell’emergenza ospedaliera, dell’epidemiologia, della rete dei laboratori e dei servizi e delle reti di patologia.