Molti giovani in campo: il Fiorenzuola è senza pareggi, l’Alessandria senza gol da 3 partite

Si gioca sabato 26 novembre alle 14.30 al ‘Comunale’ di Fiorenzuola.

Sono 2 squadre giovani che puntano sul ‘minutaggio’, pratica federale che premia le società che fanno giocare molto i ragazzi. L’età media delle due rose è quasi identica (22.7 l’Alessandria – 22.8 il Fiorenzuola) ma i grigi sono più virtuosi in questa pratica, risultando la squadra che finora ha fatto più minutaggio in serie C (Juve Next Gen esclusa). Cosa che era programma e obiettivo societario in attesa di vendere.

Ma sotto questo profilo la situazione sembra in una fase di stallo: tutto fermo in attesa di sviluppi, con pesanti segnali di difficoltà nella trattativa che pareva in dirittura d’arrivo a fine mese. Da chi vende e chi compra non escono notizie, c’è riserbo assoluto, e la squadra continua il proprio lavoro con la salvezza nel mirino.

LA PARTITA

FIORENZUOLA – La classifica del girone B dice 8° posto con 24 punti (8 vinte, 0 pareggiate, 6 perse, gol 16-9). La squadra emiliana non ha mai pareggiato , con una particolarità: quando ha perso non ha mai fatto gol, quando ha vinto non ne ha mai presi, tranne una volta (2-1 ad Olbia). Il tecnico è Luca Tabbiani (43) che utilizza il 4-3-3 . Migliori marcatori Morello (4), Mastroianni, Stronati (3).

ALESSANDRIA – E' appaiata al Montevarchi al 16° posto con 12 punti (3 vinte, 3 pari, 8 perse, gol 8-18), la metà di quelli avversari. Arriva da 2 sconfitte in casa tra Coppa (0-2 col Renate) e campionato (0-1 col Siena), ma considerando lo 0-0 precedente di Fermo, non segna da 3 gare . Ultimo modulo 4-4-2. Miglior marcatore Nepi (2). Squalificato Galeandro.

Con i 1.000 € comminati dal Giudice Sportivo per i soliti cori nell’ultima gara casalinga, il totale stagionale di multe sale a 4.000 €.

I PRECEDENTI

Sono 13 fra il 1993 e il 1999, sempre in serie C. Il bilancio è tutto a favore degli emiliani: 6-1 le vittorie e 6 pareggi, gol 17-11. Fuori casa l’Alessandria col Fiorenzuola non ha mai vinto: 3 sconfitte e 3 pareggi, con 10 gol subìti e 7 segnati. L’unica vittoria grigia contro i rossoneri è anche l’ultima sfida giocata: 2-1 il 7 febbraio ’99. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Francesco Burlando (GE)

Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia) / Manuel Marchese (PV)

4° ufficiale: Stefano Calzolari (Albenga)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, entrambi col Fiorenzuola: Pavia-FIO 0-2 (serie D, 24 feb ’19), Prato-FIO 1-0 (serie D, 27 set ’20). Il sig. Burlando, al 2° anno in serie C, non ha mai arbitrato l’Alessandria.