Sanità digitale, premiato a Roma il progetto piemontese sulle centrali operative territoriali

La Regione Piemonte ha ricevuto il premio “Innovazione in Sanità Digitale” organizzato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) e dalla Società italiana di comunicazione scientifica e sanitaria (Sics), editore di Quotidiano Sanità e Popular Science, per il Progetto “Centrali operative territoriali in Piemonte: da modello sperimentale a buona pratica applicata”.