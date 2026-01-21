Sport

Basket NBA: Miami torna a vincere con 15 punti di Fontecchio. Spurs ko dopo 3 vittorie

Gen 21, 2026

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sette le partite della regular-season dell’Nba giocate. Tornano a vincere i Miami Heat di Simone Fontecchio, sconfitti appena 24 ore prima da Golden State. Gli uomini di coach Erik Spoelstra hanno la meglio sui Sacramento Kings per 130-117, grazie soprattutto ai 25 punti di Bam Adebayo, e ai 22 di Norman Powell, mentre sono 15 quelli messi a referto dal trentenne abruzzese, che in 20 minuti di impiego conquista anche 7 rimbalzi. La squadra della Florida è ora all’ottavo posto nella Eastern Conference, con sguardo su una top 5 non troppo lontana.

A Ovest battuta d’arresto per i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama (14 punti e 10 rimbalzi per lui), che cedono agli Houston Rockets per 111-106 e frenano dopo tre vittorie consecutive. Altra grande serata per Alperen Sengun, che sfiora la tripla doppia chiudendo con 20 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, mentre sono 18 i punti messi a referto da Kevin Durant. Houston fa un piccolo passo avanti verso la terza posizione, anche perchè arriva la seconda sconfitta consecutiva per i Denver Nuggets, che dopo un filotto positivo di risultati si arrendono ai Los Angeles Lakers con lo score di 115-117. Sono 19 i punti di LeBron James (con 9 rimbalzi e 8 assist), che per la prima volta rischia di non prendere parte all’All Star Games, ma il protagonista della serata è Luka Doncic, autentico schiacciasassi con una tripla doppia da 38 punti, 13 rimbalzi e 10 assist.

Sorride anche Phoenix, che stende Philadelphia per 116-110, grazie ai 27 punti di Devin Booker, agganciando Minnesota in sesta posizione a ovest. I Timberwolves si fermano infatti contro gli Utah Jazz, che si impongono con lo score di 127-122 grazie ai 43 punti di Keyonte George, mentre Jusuf Nurkic va in tripla doppia con 16 punti, 18 rimbalzi e 10 assist. Vincono anche i Toronto Raptors (145-127 contro Golden State) e i Chicago Bulls (138-110 contro i Los Angeles Clippers).

