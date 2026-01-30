Sport

Basket NBA: i Miami Heat di Fontecchio vincono a Chicago, Oklahoma e Detroit ko

Di

Gen 30, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Otto partite di regular season di Nba nella notte italiana tra giovedì e venerdì. I Miami Heat di Simone Fontecchio vincono in casa di Chicago. Oklahoma e Detroit cadono a Minneapolis e Phoenix. Houston passa sul parquet di Atlanta e Denver piega Brooklyn. Dallas ko a Charlotte nonostante un Cooper Flagg storico.

Miami vince in casa di Chicago 116-113. Heat che mandano sette giocatori in doppia cifra con Norman Powell top scorer (21 punti) e Bam Adebayo in doppia doppia (20 punti+12 rimbalzi). Serata storta al tiro per Simone Fontecchio, che in 18 minuti in campo chiude con 0 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. Denver batte Brooklyn sul suo parquet 107-103. I 27 punti per Jamal Murray e i 25 in uscita dalla panchina di Tim Hardaway Jr neutralizzano i 38 punti con 10 rimbalzi di Michael Porter Jr. Oklahoma cade a Minneapolis. 123-111 per i Timberwolves, che mettono in fila il terzo successo. 26 punti per Anthony Edwards e 21 per Jaden McDaniels, mentre ai Thunder non bastano i 30 punti+6 rimbalzi+8 assist di Shai Gilgeous-Alexander. Detroit ko a Phoenix 114-96. Suns trascinati da un Dillon Brooks da 40 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 33 minuti in campo.

Nonostante un Cooper Flagg storico, Dallas si arrende sul suo parquet contro Charlotte. Il rookie mette a referto il career high di 49 punti, a cui aggiunge 10 rimbalzi e 3 assist, ma gli Hornets la spuntano 123-121 con Kon Knueppel che risponde con 34 punti e 4 rimbalzi. LaMelo Ball e Brandon Miller portano rispettivamente 22 e 23 punti e Charlotte trova il quinto successo in fila. Houston corsara ad Atlanta. I Rockets dominano 104-86: Kevin Durant c’è e chiude con 31 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Hawks che vedono interrompersi la serie positiva di quattro partite. Assente Giannis Antetokounmpo, tra infortuni e mercato, Milwaukee cede 109-99 a Washington. Sponda Wizards bene Kyshawn George con 23 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Philadelphia la spunta 113-111 su Sacramento. Il duo Maxey-Embiid combina 77 punti (40+37), Schroder-DeRozan e LaVine rispondono con 66 punti in tre, ma i 76ers la vincono con il canestro a due secondi dalla fine del numero 0.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Europa League: la Roma in 10 pareggia 1-1 ad Atene e passa agli ottavi di finale

Gen 30, 2026
Calcio Sport

Europa League: Bologna ai play-off, non basta il 3-0 esterno al Maccabi

Gen 30, 2026
Sport Video

Scherma, il presidente Mazzone: “Il GP di Torino è una tappa verso i Mondiali di Hong Kong”

Gen 29, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Certificazione unica 2026, tutte le novità

Gen 30, 2026
IN EVIDENZA

Il nazionalismo economico nell’era della chiusura

Gen 30, 2026
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 51

Gen 30, 2026
IN EVIDENZA

Milano Serravalle accelera sulla digitalizzazione della rete: investiti 50 mln

Gen 30, 2026