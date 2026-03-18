Meloni “Combattiamo la speculazione, prezzi giù”

ROMA (ITALPRESS) – “Continua il lavoro del Governo per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti che sono conseguenza della crisi che sta coinvolgendo il Medio Oriente. Fin dall’inizio abbiamo attivato tutti i meccanismi a disposizione per assicurare la trasparenza sui prezzi, per intervenire insieme alla Guardia di Finanza e all’Antitrust nei casi di aumenti anomali al distributore. Ed è grazie a questa attività se finora in Italia l’aumento dei prezzi è stato in ogni caso più basso rispetto a quello che accade nei maggiori paesi europei. Non ci basta, ovviamente, e quindi oggi il governo ha deciso di adottare un nuovo provvedimento che si muove nella stessa direzione e si inserisce nel solco di quello che abbiamo fatto finora”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. “Il decreto legge che è stato varato oggi prevede sostanzialmente tre cose – spiega -. Primo, riduciamo il prezzo del carburante di circa 25 centesimi al litro per tutti. Secondo, introduciamo un credito d’imposta a favore degli autotrasportatori che è pari all’aumento di costi sul carburante che questi autotrasportatori sostengono perché vogliamo evitare che l’aumento del gasolio si traduca anche in un aumento dei prezzi dei beni di consumo. E’ una misura che tra l’altro viene prevista anche per i nostri pescatori. Terzo e ultimo punto molto importante, soprattutto se collegato agli altri, è che prevediamo un meccanismo antispeculazione”.

mgg/mca3 (fonte video: Youtube Giorgia Meloni)