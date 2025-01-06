Motori Sport

MotoGP: Marc Marquez conquista la Sprint del Gp di Catalunya

Di

Set 6, 2025

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il fuoriclasse spagnolo, leader della classifica piloti, approfitta della caduta del poleman Alex Marquez (Ducati Gresini), che stava conducendo la gara con un secondo di margine sul fratello, e si prende i 12 giri del Montmelo davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e all’italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Ai piedi del podio le Ktm di Pedro Acosta, Enea Bastianini e Brad Binder. Solamente 14° Francesco Bagnaia (Ducati). Cadute per Marco Bezzecchi (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Sport

Mondiali di volley femminili: Italia in finale dopo una gara fantastica col Brasile, 3-2

Set 6, 2025
Motori Sport

Formula Uno: pole di Verstappen a Monza davanti alle McLaren, Leclerc 4°

Set 6, 2025
Sport

US Open: Sinner piega Auger-Aliassime in 4 set, altra finale con Alcaraz

Set 6, 2025

Ti sei perso...

Sport

Mondiali di volley femminili: Italia in finale dopo una gara fantastica col Brasile, 3-2

Set 6, 2025
Motori Sport

Formula Uno: pole di Verstappen a Monza davanti alle McLaren, Leclerc 4°

Set 6, 2025
Attualità Cronaca Video

Ruba nelle chiese della Piana di Gioia Tauro, denunciato

Set 6, 2025
Motori Sport

MotoGP: Marc Marquez conquista la Sprint del Gp di Catalunya

Set 6, 2025