Coppa Italia: il Palermo fa 5-2 al Mantova e negli ottavi sfida il Bologna

PALERMO (ITALPRESS) – E’ il Palermo ad approdare agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà in trasferta il Bologna. I rosanero superano 5-2 il Mantova al “Barbera” al termine di una bella partita. I ragazzi di Pippo Inzaghi chiudono la prima frazione in vantaggio con le reti di Strefezza e Palumbo, ma ad inizio ripresa subiscono il migliore atteggiamento degli ospiti che rimontano in dieci minuti grazie a Ruocco e Kouda; a chiuderla ci pensano Pohjanpalo, con una doppietta, e Johnsen per un punteggio alla fine troppo severo per la squadra di Modesto.

Passano 9′ e il Palermo sblocca il match con un gran gol di Strefezza: l’italo-brasiliano, servito da Gomes, in area da posizione defilata rientra sul sinistro e infila Bardi. Al 12′ ancora Palermo insidioso con un colpo di testa di Vavassori su cross di Strefezza e palla deviata in angolo da Bardi. Al 14′ Modesto perde capitan Trimboli per infortunio e il suo posto viene preso da Kouda. Il Mantova stenta a reagire, costruisce con fatica e si espone alle ripartenze dei padroni di casa che tornano a farsi insidiosi al 21′ con Vavassori che entra in area ma si lascia ipnotizzare da Bardi. Al 32′ ci prova il Mantova con una insidiosa conclusione di Del Lungo, ottima la risposta di Fortin che respinge il pallone allontanando la minaccia. Nel finale di tempo pressing del Mantova che al 40′ sfiora il pari con un gran tiro di Ignacchiti dal limite, altro grande intervento di Fortin che alza il pallone in angolo. Al 45′ il Mantova va in gol con Gliozzi che sfrutta un cross basso di Cajazzo, ma dopo la revisione del Var Di Marco annulla per fuorigioco. In pieno recupero il Palermo raddoppia su calcio di rigore concesso per un fallo di Castellini su Vavassori e trasformato da Palumbo che spiazza Bardi. Nella ripresa, dopo appena 1′ ci prova Gliozzi ma la conclusione è fuori bersaglio. Dall’altra parte è Gomes, a tu per tu con il portiere, a farsi pericoloso ma calcia centrale. Ma è il Mantova a cambiare passo e al 7′ i lombardi accorciano le distanze: Ruocco approfitta di una palla vagante in area e con un diagonale batte Fortin. Il Palermo subisce il colpo e al 10′ il Mantova pareggia i conti con Kouda che con un destro in area infila il pallone nell’angolino. La partita resta vivace con le due squadre che ci credono. Ma al 25′ è il Palermo a colpire ancora con una ripartenza: Johnsen avanza palla al piede per diversi metri e poi serve un perfetto assist a Pohjanpalo che deve solo accompagnare la palla in rete. Al 41′ il Mantova sfiora il pari con un destro da posizione defilata di Ilie, la palla esce non di molto. Al 44′ il 4-2 del Palermo: gran giocata di Pohjanpalo che lancia in avanti Segre, il centrocamista all’ingresso dell’area regala il pallone a Johnsen che spinge il pallone in rete. In pieno recupero il Palermo chiude il match sul 5-2: errore di Bardi che regala palla a Vavassori, poi lo atterra, ma la sfera arriva a Pohjanpalo che insacca per la sua personale doppietta.

– foto Ipa Agency –

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