Il presidente del Coni Malagò: “Grande Olimpiade con 40 medaglie e 2 ori in più”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “E’ stata una grande Olimpiade. Siamo riusciti a vincere 40 medaglie con due ori in più. Siamo passati da 67 a 79 finali, siamo diventati un Paese fortemente multidisciplinare”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa di fine Olimpiadi a Casa Italia a Parigi. “Abbiamo avuto la conferma di un ruolo da protagonisti nello scenario dello sport mondiale. Ero convinto che avvenisse perchè sapevamo benissismo quante possibilità di medaglia avevamo. Abbiamo vinto la classifica dei quarti posti, sono

stati 20 e 5 assimilabili. I quinti posti sono stati 27. Questo ti fa capire quanto è stata qualitativa questa spedizione. Sono 80 i medagliati. Una cosa di cui sono molto orgoglioso è che rispetto a qualche edizione fa siamo un Paese fortissimamente

multidisciplinare e non eravamo così” ha proseguito Malagò, che ha reso nota la chiamata del Presidente Mattarella. “Mi ha pregato di fare i complimenti a tutta la squadra femminile di volley e di estendere i complimenti a tutta la Federazione, al presidente Manfredi, al ct Velasco. Non si è perso nemmeno una partita ed è molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Ha allargato i complimenti a tutta la spedizione, a tutti gli atleti e atlete per i risultati ottenuti. Ci ha dato poi appuntamento per il 23 settembre alle 11 al Quirinale per la riconsegna del tricolore” ha aggiunto Malagò che mandato un abbraccio simbolico a Tamberi, Dell’Aquila e Sinner. La scelta di Paltrinieri portabandiera per la cerimonia di chiusura era “doverosa per quello che ha fatto, sta facendo e sono convinto che farà. Ha tutti i presupposti per fare il portabandiera a Los Angeles nel 2028”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).