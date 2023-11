Liverani protagonista nel bene e nel male: la Pro fa un gol per tempo, i grigi faticano a tirare

La Pro Vercelli ha vinto il derby numero 89 con l’Alessandria, battendola 2-0 al ‘Piola’ e incassando la 28^ vittoria della serie. Autori dei gol l’italo-marocchino Haoudi (38′) e Maggio nel finale (86′).

Una gara governata dai padroni di casa nella prima metà ed equilibrata nella seconda, ma non si poteva chiedere di più. ad un allenatore (Pirozzi) appena arrivato, in una settimana complicata e con un solo allenamento di conoscenza con la squadra. Per i bianchi si è trattato del ritorno al successo dopo un mese, dopo 2 punti in 3 gare, mentre per i grigi è stata la quarta sconfitta nelle ultime 5 gare, considerando anche la Coppa Italia.

La partita

Liverani è stato protagonista, nel bene e nel male. Come quasi sempre, in verità: il portierone di Ravenna ha nelle mani la salvezza dei grigi della scorsa stagione e diversi punti della magra classifica attuale, ma ieri a Vercelli non è stato efficace come al solito. O meglio: ha fatto parate importanti, contenendo il passivo, ma non è stato impeccabile sui 2 gol. Sull’1-0, prodotto da un’azione ben costruita dai vercellesi, è parso in ritardo, forse per non aver visto partire il tiro dell’avversario. Sul 2-0 ha sbagliato l’appoggio di piede al limite dell’area, regalando l’occasione con la porta vuota.

La classifica

Sorride per la Pro, salita al 5° posto con 25 punti, in piena zona playoff.

Piange per l’Alessandria, ferma al 18° posto a quota 12, con il rischio di essere scavalcata dal Fiorenzuola e agganciata dal Novara se oggi vincessero. E con la certezza del -1 in arrivo a dicembre, la prospettiva non è del tutto confortante. Ma d’altronde la stagione attuale è iniziata col piede sbagliato e ha preso questa direzione fin da luglio; quindi l’obiettivo è la salvezza, per la quale tutti lavoreranno. E mister Pirozzi è convinto di farcela senza problemi.