E’ un punto che fa classifica, non c’è dubbio. Dopo lo stentato 0-0 di Fermo, l’Alessandria di Rebuffi resta quintultima a 12 punti e tiene dietro quattro squadre, fra cui gli stessi gialloblù marchigiani, terzultimi a quota 10. Tutto da giocare, insomma, in chiave salvezza.

LA PARTITA

Ha offerto davvero poco sotto il profilo tecnico e spettacolare, oltre tutto su un terreno pessimo come già in altre occasioni. Però è il 3° risultato utile di fila per i grigi lontano dal ‘Mocca, considerando anche la Coppa Italia, mentre per la Fermana la serie senza vittorie si allunga a 10 gare (compresa la coppa).

Per la squadra di Rebuffi sono emerse due cose: la buona predisposizione difensiva e un discreto ordine tattico da un lato, la grande difficoltà in fase offensiva dall’altro.

Non che gli avversari abbiano mostrato molto di più, ma almeno hanno creato 2 palle-gol mal giocate dall’ex Fischnaller: a fine primo tempo il suo colpo di testa è stato respinto sulla linea di porta da Baldi, mentre il rigore del 90′ è stato calciato malissimo con palla in curva. Forse, in quel momento, gli sono passati per la testa i bei momenti passati in grigio (semifinale di TIM CUP col Milan e vittoria in Coppa Italia di C) che lo hanno distratto.