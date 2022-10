L’ennesimo pari tra Albinoleffe e baby-Juve, 1-1, lascia le due squadre in bassa classifica

A volte nel calcio ci sono stranezze statistiche che vanno al di là del valore delle squadre, della loro forza, del momento di forma e della casualità degli episodi. Diversamente non si potrebbe spiegare la storia dei risultati tra Albinoleffe e Juventus Next Gen: si sono affrontate 7 volte, sono usciti 6 pareggi di cui 5 per 1-1.

I bianconeri sono gli unici ad aver vinto una volta, per giunta in trasferta, e restano dunque imbattuti nei confronti diretti.

La gara di oggi, giocata all’Albinoleffe Stadium di Zanica inaugurato un anno fa, ha visto il vantaggio dei lombardi al 34′ grazie a Cori (3° centro contro i bianconeri) e il pareggio piemontese con Iocolano al 58′.

In classifica la Juventus Next Gen di Brambilla è al 14° posto con 13 punti mentre l’Albinoleffe di Biava è 16° a quota 12, dentro la zona playout.