L’Alessandria di Rebuffi ha trovato la prima vittoria del 2023 battendo 2-1 il Gubbio dell’ex Braglia, squadra forte e molto più avanti in classifica. Ha segnato per la prima volta due reti su azione e i 2 nuovi acquisti Lamesta e Guidetti, subito messi in campo dall’allenatore, hanno fatto vedere buone cose mostrando di essersi inseriti velocemente nel gruppo. Il Gubbio non ha sfigurato, anzi ha comandato il gioco più dei grigi ed è stato pericoloso alcune volte, però ha pareggiato in un’occasione controversa.

L’episodio dubbio

Ad inizio ripresa, sull’1-0, palla lunga per Mbakogu, il portiere dell’Alessandria Liverani è uscito dall’area di rigore colpendo il pallone di testa e scontrandosi poi con l’attaccante. Posto che senza il controllo VAR non ci sono certezze, la sensazione nettissima che danno le immagini è che i giocatori siano fuori area al momento dell’impatto. Poi, avendo colpito il pallone, pare difficile che Liverani abbia commesso fallo. Però il sig, Di Graci, che fino a quel momento aveva diretto discretamente, ha concesso il rigore ammonendo il portiere. Decisione cervellotica, oltre tutto in assenza di proteste della squadra ospite.

Le emozioni della gara

4′ – occasione per Vazquez che a centro area anticipa tutti ma mette fuori.

– occasione per che a centro area anticipa tutti ma mette fuori. 8′ – testa di Mbakogu su angolo, Liverani para facile sul prima palo.

– testa di su angolo, Liverani para facile sul prima palo. 9′ – gran sinistro di Lamesta da fuori, palo sfiorato.

– gran sinistro di da fuori, palo sfiorato. 20′ – Galeandro serve Nichetti che pesca in verticale Lamesta , scatto e sinistro nell’angolo, 1-0 .

– Galeandro serve Nichetti che pesca in verticale , scatto e sinistro nell’angolo, . 24′ – grande uscita di Liverani su Mbakogu , tutto solo davanti a lui.

– grande uscita di su , tutto solo davanti a lui. 45′ – altra bella parata del portiere grigio su Bulevardi .

– altra bella parata del portiere grigio su . 49′ – grande spunto personale di Bulevardi , destro alto.

– grande spunto personale di , destro alto. 56′ – Liverani esce su Mbakogu fuori dall’area e respinge il pallone di testa; l’attaccante gli va addosso, l’arbitro dà il rigore e l’ammonizione.

– fuori dall’area e respinge il pallone di testa; l’attaccante gli va addosso, e l’ammonizione. 57′ – Vazquez tira da discehtto, Liverani para, Bulevardi arriva prima di tutti e fa 1-1 .

– Vazquez tira da discehtto, Liverani para, arriva prima di tutti e fa . 64′ – gran destro di Nichetti fuori di poco.

– gran destro di fuori di poco. 80′ – pasticcio della difesa del Gubbio, Galeandro serve Martignago che in diagonale fa secco Di Gennaro, 2-1 . E’ il 3° gol in campionato, 1° su azione.

In classifica

Il Gubbio, nonostante la terza sconfitta consecutiva, resta al 4° posto con 39 punti, dentro la zona playoff.

L’Alessandria, alla 2^ vittoria nelle ultime 3, sale a 21 punti e guadagna una posizione, che ora è la 17^, sempre in zona playout.