L’Alessandria Volley festeggia la Coppa con un 3-1 sull’Issa Novara. Assegnate le ‘Borse di Sport’

Reduci dal trionfo in Coppa Piemonte, le ragazze dell’Alessandria Volley sono ripartite in campionato vincendo 3-1 contro l’Issa Novara nella prima giornata del girone di ritorno.

La partita

Alessandria Volley-Issa Novara 3-1 (25-18, 21-25, 25-10, 25-9)

Primo set – partite col freno a mano tirato, le ragazze di Ruscigni hanno premuto sull’acceleratore senza lasciare scampo alle avversarie: 25-18.

Secondo set – alessandrine più rilassate, novaresi combattive. Punto a punto fino a quota 20 per parte, poi rush finale vincente delle ospiti e 21-25.

Terzo set – nuovo copione. Il parziale perso ha fatto arrabbiare le padrone di casa, tese a dimostrare la differenza di valori. Infatti non c’è stata partita: 25-10.

Quarto set – senza storia anche questo. Un monologo alessandrino senza la possibilità di dare spazio alle velleità di rimonta avversarie: 25-9.

La classifica

La vittoria di sabato permette alla squadra di coach Ruscigni di restare al 2° posto, in scia alla capolista: Lilliput Settimo T.se 41; Alessandria Volley 38; Verbania 32; Real Venaria 27;, Issa 26;, La Vanchiglia 23, Ovada 21, Piossasco 18, Sammaborgo 18, Cigliano 16, Pavic Romagnano 14, Valenza 8, Pianezza 7, Igor Novara 2 (Pavic e Pianezza una gara in meno).

La giornata di sport e ‘sociale’

Una lunga giornata, quella della partita, iniziata alle 15.30 con l’esibizione delle squadre del minivolley (nati dal 2011 al 2016), guidate da Elisa Milan, Arianna Gaia, Ivana Berta e Luca Polato.

Dopo l’esibizione delle giovani leve, alle 18 è arrivato l’evento “BORSE DI SPORT”, iniziativa nata dalla sinergia fra l’Alessandria Volley e l’Edilizia Acrobatica per coniugare lo sport al sociale, offrendo opportunità per essere mezzo di inclusione sociale. Alla presenza del presidente volley, Andrea La Rosa, e di amministratrice e direttore della società edile, Anna Marras e Alberto Ravizza, sono state consegnate 10 “Borse di Sport” ad altrettante ragazze individuate negli Istituti ‘Straneo’ e ‘Carducci-Vochieri’.

Il prossimo turno

Gara esterna in quel di Trecate per affrontare l’Igor Novara sabato 11 febbraio alle ore 20.30, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Alessandria volley.