Finale di gara da cuori forti, con l‘Alessandria che vince 2-1 in rimonta, dopo aver rischiato la sconfitta, e Montevarchi che, alla 5^ sconfitta di fila, saluta la serie C e scende in serie D, dopo aver cullato il sogno di agganciare i playout. Tutte le gare si sono giocate in contemporanea ed è ufficiale anche la promozione in B della Reggiana. Tutto il resto si deciderà nell’ultimo turno.

Tutto in 10′, dall’81’ al 91′, dopo una partita giocata a viso aperto con diverse occasioni da gol, con Lamesta (2 belle occasioni) e Sylla (palo) protagonisti su tutti. Una gara emozionante, anche bella, pur con i limiti tecnici che hanno due formazioni di fondo classifica in terza serie.

Le reti

36′ st – azione manovrata del Montevarchi, Amatucci tocca per il camerunese Italeng che infila Liverani , 1-0 .

azione manovrata del Montevarchi, tocca per il camerunese che infila , . 44′ st – lungo lancio dalla retrovie, sponda di Cori , tocco di Sylla e Checchi infila nell’angolo l’ 1-1 .

lungo lancio dalla retrovie, sponda di , tocco di e infila nell’angolo l’ . 46′ st – lungo lancio di Sini, Sylla mette giù la palla e regala l’assist a Martignago che fa 1-2 .

La classifica

Il Montevarchi è ultimo a quota 27 e retrocede in serie D. L’Alessandria sale a 38 punti e guadagna una posizione, diventa quintultima e attualmente affronterebbe l’Imolese nel playout. L’altro spareggio salvezza sarebbe Vis Pesaro-San Donato, ma l’ultima giornata potrebbe cambiare le cose.

Nella parte alta la Reggiana è prima a 80 punti e il +4 garantisce l’accesso in B. Cesena ed Entella sono appaiate a 76, con i romagnoli in vantaggio, e domenica al ‘Mocca’ dovrebbero vincere per avere la certezza del 2° posto. Nell’ordine farebbero i playoff Carrarese, Gubbio, Pontedera, Ancona, Lucchese, Siena e Rimini, ma il 23 aprile potrebbero cambiare alcune posizioni.