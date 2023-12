L’Alessandria perde la sfida salvezza col Fiorenzuola, giocatori, dirigenza e tecnico contestati

Alessandria ko nella gara più importante, quella che avrebbe potuto dire che la strada verso la salvezza era imboccata. Invece la partita di ieri al Moccagatta ha mostrato una squadra in confusione, senza idee, con evidenti problemi che parevano superati nella gestione Banchini. Però questa è la realtà: il Fiorenzuola ha vinto 1-0 con merito e ha scavalcato i grigi in classifica, lasciandoli al penultimo posto con 11 punti, alla pari col Novara ma davanti per differenza reti.

Il 5° gol stagionale del corpulento centravanti Alberti ha regalato ai rossoneri emiliani la vittoria dopo 5 partite, mentre l’Alessandria ha perso per la 4^ volta nelle ultime 5 (3 senza segnare). Ma se contiamo la Coppa Italia, le sconfitte diventano 5 in 6 gare e quelle a bocca asciutta 4.

Il primo tempo è stato dominato dagli ospiti, nella ripresa i grigi hanno attaccato, ma in modo molto confuso. Emblematico il gol al 38′: rimessa con le mani di Sussi sulla trequarti destra, Alberti ha raccolto a centro area, si è girato e ha segnato di sinistro nell’angolo. Bel gol, ma c’erano 3 difensori a guardarlo.

E come spesso è successo in stagione, il migliore dell’Alessandria è stato il portiere Liverani, uno dei pochissimi meritevoli della sufficienza, che ha limitato il passivo con qualche parata decisiva. Cori rabbiosi sono partiti, da metà ripresa in poi, dalla curva nord, indirizzati ai giocatori, colpevoli di non avere attributi, al tecnico Pirozzi, invitato a trovarsi un lavoro e a tornare ad Amatrice, e al dt Ninni Corda (ieri squalificato), considerato il principale responsabile.

La salvezza sembra lontana, ma il calcio è strano…