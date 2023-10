L’Alessandria passa di mano: Benedetto cede il suo 60% di quote ai lombardi, ma resta presidente

L’Alessandria Calcio cambia proprietà. È stato firmato il preliminare per il passaggio di quote dal presidente Benedetto (60%) alla costituenda ‘Alessandria 2023’, formata dall’imprenditore lombardo Andrea Molinaro, dal suo commercialista e socio Giulio Maione e da un fiduciario del commerciante locale Flavio Tonetto, ex-giocatore dei grigi e promotore dell’operazione.

Con la regia dell’avvocato Cesare Rossini, che vanta un passato in società, a giorni si firmerà dal notaio. L’operazione è stata possibile dopo aver ottenuto il nulla-osta dal socio di minoranza, il francese Alain Pedretti, che aveva la prelazione sulle quote di Benedetto e che, al momento resterà in società col suo 40%.

Enea Benedetto resterà presidente della nuova società, che avrà un AD (amministratore delegato) e un vice-presidente.

Per la parte sportiva è già operativo da ieri Ninni Corda, direttore tecnico con pieni poteri, che vuole dai giocatori un cambio di mentalità. Confermato l’allenatore Banchini, che ha già lavorato con Corda a Como. In arrivo 4-5 giocatori nuovi, soprattutto ‘uomini’: questo è il profilo che si cerca. Uscirà dalla società Rinaldo Zerbo e resterà come ds Umberto Quistelli.