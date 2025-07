UE, il vice-presidente Fitto: “Nel nuovo bilancio più flessibilità e semplificazione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I due obiettivi di questo bilancio europeo sono la maggiore flessibilità e semplificazione che permetteranno di far fronte alle crisi che dovremo affrontare”. Questo il commento del vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, a margine della riunione della commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo, in cui ha presentato la proposta del nuovo quadro finanziario pluriennale. “È importante stabilire che questa è una proposta, il Parlamento e il Consiglio hanno tutte le condizioni per poterla migliorare e implementare. Molte delle questioni che ho sentito in questo dibattito in commissione mi sono sembrate costruttive, ma mancavano di conoscenza del testo legislativo che verrà pubblicato nelle prossime ore e potrà dare le risposte più importanti”.xf4/mca3/sat

