Si gioca sabato 5 novembre alle 17.30 allo stadio ‘Porta Elisa’.

CESSIONE DELLA SOCIETA’

Patron Di Masi è quasi un ‘ex’, visto che ha firmato un compromesso con una controparte che vuole restare anonima fino alla chiusura ufficiale, prevista entro la fine di novembre. Ci sono 2 clausole vincolanti nel preliminare di accordo: una impegna il subentrante all’acquisto, pena il pagamento di una penale. L’altra vincola la proprietà uscente alla riservatezza assoluta fino alla firma definitiva.

LA PARTITA

Solo 3 giorni fra una gara e l’altra per entrambe, dal successo in Coppa (per i grigi ai supplementari) alla sfida di campionato. I giocatori dell’Alessandria saranno accompagnati dalla fatica del campo, dall’entusiasmo della gioventù, dalla curiosità per il cambio di proprietà e dalle multe. L’ultima è arrivata per i cori contro l’arbitro nella gara con la Recanatese: 500 euro che portano il totale a 3.000 da inizio stagione.

LUCCHESE – sta in zona playoff, al 9° posto con 18 punti (5 vinte, 3 pari, 3 perse, gol 12-8) e arriva dalla vittoria in Coppa (1-0) sull’Olbia. Il tecnico è Ivan Maraia (54) che alterna 4-3-3 e 3-5-2 . Migliori marcatori Bianchimano (4 gol) e Bruzzaniti (2).

ALESSANDRIA – è in zona playout: 17° posto con 8 punti (2 vinte, 2 pari, 7 perse, gol 6-16) e viene dal successo in Coppa (2-1) sulla Pro Patria. Ma in campionato il problema è il gol: i grigi non segnano da 313 minuti, recuperi compresi. Il tecnico Fabio Rebuffi (36) dovrebbe continuare col modulo 4-2-3-1. Nessun giocatore ha marcato più di 1 gol.

I PRECEDENTI

Sono 38 in 100 anni di sfide (dal novembre 1922), tutti in campionato fra serie A e serie C. Il bilancio parla grigio: vittorie 19-11, pareggi 8, gol 54-36. Al ‘Porta Elisa’ i grigi hanno vinto 6 volte, di cui l’ultima (2-0) a dicembre ’20. L’ultimo pareggio è dell’anno prima (2-2) mentre l’ultima vittoria dei rossoneri toscani risale al novembre ’17 (2-1). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Simone Taricone (PG)

Assistenti: Davide Conti (Seregno) / Giorgio Ermanno Minafra (RM2)

4° ufficiale: Luigi Pica (RM1)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo 2 con la Lucchese – Pontedera-LU 0-1 (2 dic ’20), LU-Teramo 2-2 (15 set ’21). Il sig. Taricone, al 3° anno in C, non ha mai diretto l’Alessandria.