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Volley, il presidente federale Manfredi: “A Genova l’evento più importante dopo gli Europei”

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Mar 24, 2026
GENOVA (ITALPRESS) – “Due anni fa sono stato a Genova e avevo preso un impegno: finiamo il palazzetto e noi ci saremo. Bene, il palazzetto è finito, siamo venuti qui, questo è l’evento più importante dopo gli Europei che faremo quest’anno in Italia”. Così Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav, a margine della presentazione dell’Aia Aequilibrium Cup in programma a Genova dal 22 al 24 maggio.Ci sono 4 squadre importanti, ma soprattutto c’è la nostra nazionale femminile. Ho visto che l’entusiasmo è alle stelle, credo che sarà uno spettacolo bellissimo”, ha aggiunto. Sulla pallavolo in Liguria ha commentato: “L’attività dei club si regola soprattutto in relazione agli investimenti, bisogna sempre dimensionarsi per quello che si ha. L’attività che si sta svolgendo in Liguria non è un’attività da poco, perché è un’attività rivolta molto al settore giovanile. Ci sono tanti talenti liguri che stanno giocando. Speriamo quanto prima di trovare degli investitori che siano in grado di poter fare qualcosa di buono anche ad alti livelli”.
xa8/gm/gtr

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