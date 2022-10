Se sono prime in classifica, con i grigi al ‘Moccagatta’ ci lasciano le penne. Capitò in campionato alla Carrarese, che comandava a punteggio pieno il girone B, ed è successo oggi in Coppa Italia (1° turno) al Novara, che guida il girone A con 14 punti.

E sempre col risultato di 2-1.

Per la sfida numero 100 fra le due squadre le formazioni sono state rivoluzionate rispetto a domenica scorsa: sia Rebuffi (4-2-3-1) che Cevoli (4-3-3) hanno cambiato 9 elementi nell’undici di partenza e la partita è filata via in modo divertente. Alessandria in vantaggio alla prima occasione con l’inserimento del difensore Baldi al minuto 9. Poi due volte il portiere Liverani e di nuovo Baldi in scivolata sulla riga di porta hanno detto di no alle conclusioni novaresi, ma anche l’estremo difensore ospite Desjardins è stato impegnato da Sylla prima dell’intervallo.

Alla ripresa del gioco il Novara ha impegnato Liverani, ha rischiato di prendere il 2° gol (Desjardins di piede in angolo), poi ha provato con i cambi. Il pareggio è arrivato quasi subito (62′) col romeno Marginean e 2′ dopo è stato Bellucci a salvare in acrobazia sulla linea. La giovane Alessandria non ha mollato, non si è fatta spaventare dalla forza d’urto del Novara ed è rimasta ordinata a difendere e ripartire. Così al 74′ è arrivata in contropiede la rete del vantaggio grazie a Sylla, bravo ad anticipare il portiere e a toccare in gol. Dopo lo scontro l’attaccante senegalese è dovuto uscire dal campo acciaccato e il Novara, schiumando rabbia, ha inserito due pezzi da 90 in attacco cercando la rimonta. Tentativo fallito. Nel finale (82′) ancora Baldi con un buon inserimento ha colpito il palo.

IL BILANCIO DELLE SFIDE

Con il 2-1 di oggi l’Alessandria migliora il proprio score contro il Novara: dal 1915 ad oggi le vittorie sono 41-32 (pareggi 27), i gol 120-102. (dati Museo Grigio)

PROSSIMO TURNO

Si giocherà fra martedì 1 e giovedì 3 novembre e l’Alessandria sarà impegnata in trasferta contro la Pro Patria, che oggi ha superato 1-0 l’Albinoleffe.