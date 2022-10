[email protected]: torna al Museo Civico la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 9 ottobre alle ore 11,00 un’iniziativa per giovani e adulti Anche quest’anno il Museo Civico di Casale partecipa a [email protected], la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, importante evento culturale che promuove la connessione tra famiglie e istituzioni culturali.

[email protected] segue un filo conduttore diverso e il tema del 2022 sarà Diversi ma uguali, incentrato sulla valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) vista anche come strumento indispensabile di inclusione sociale.

Aderendo al progetto, il percorso proposto per l’occasione dal Museo Civico prenderà spunto da alcuni ritratti di personaggi illustri, come Clara Leardi, Luigi Canina, Urbano Rattazzi, per introdurre in modo semplice e accessibile tematiche importanti come pace, rispetto, tolleranza, intesi come valori fondamentali di ogni civiltà.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai più giovani: infatti è anche prevista la realizzazione da parte di bambini e ragazzi, insieme agli adulti che li accompagnano, di un ritratto collettivo usando materiali diversi, anche di riciclo. E proprio grazie al riutilizzo di alcuni oggetti sarà possibile analizzare ulteriormente le tematiche trattate durante l’incontro, valorizzando l’aspetto green.

Per i bambini ci sarà inoltre in omaggio un opuscolo dell’Associazione Famiglie al Museo che illustra in modo divertente come l’arte possa sostenere i valori di tolleranza e uguaglianza.

L’appuntamento è per le ore 11,00 di domenica 9 ottobre: punto di ritrovo il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di via Cavour, 5. Il costo del biglietto è di € 5,00 per adulti e di € 2,60 per bambini.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando ai numeri 0142.444.309 / 444.249 oppure via mail a: [email protected] monferrato.al.it