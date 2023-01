Torna al successo dopo 6 partite (7 con la coppa) la baby-Juve di Massimo Brambilla, brava a rimontare il Vicenza (2-1) dopo una partita dura e fallosa (8 ammoniti), fornendo una bella prova di maturità collettiva. Buonissimo l’esordio del portiere Crespi (2001), arrivato in settimana dal Crotone (prestito).

Per come le cose sono andate nella prima ora di gioco, la formazione veneta allenata da Modesto sembrava dominante, ma dopo il vantaggio si è come ‘piantata’, subendo il ritorno della squadra di casa che poi ha controllato la contro-reazione degli ospiti.

Le emozioni della gara

1′ – destro di Cavion centrale.

– destro di centrale. 3′ – Cross di Greco per Dalmonte , colpo di testa fuori.

– Cross di Greco per , colpo di testa fuori. 18′ – Rolfini ruba palla a Barrenechea e tira, sinistro centrale.

– ruba palla a Barrenechea e tira, sinistro centrale. 23′ – gran mancino da fuori di Dalmonte che sfiora l’incrocio dei pali.

– gran mancino da fuori di che sfiora l’incrocio dei pali. 26′ – colpo di testa ravvicinato di Rolfini che si mangia il gol, para l’esordiente Crespi.

– colpo di testa ravvicinato di che si mangia il gol, para l’esordiente Crespi. 55′ – botta da fuori di Ierardi , palla vicina all’incrocio.

– botta da fuori di , palla vicina all’incrocio. 56′ – Crespi esce benissimo su Rolfini , da solo, chiudendo lo spazio del tiro.

– esce benissimo su , da solo, chiudendo lo spazio del tiro. 58′ – cross da sinistra di Dalmonte, tocco dentro di Valietti e tap-in di Rolfini , 0-1 .

– cross da sinistra di Dalmonte, tocco dentro di Valietti e tap-in di , . 63′ – gran destro di Sekulov , Pasini intercetta col braccio , rigore per la Juve.

– gran destro di , intercetta col , per la Juve. 64′ – dal dischetto va Barrenechea , destro forte e angolato, Confente intuisce ma non tocca, 1-1 .

– dal dischetto va , destro forte e angolato, Confente intuisce ma non tocca, . 73′ – punizione di Ronaldo da 20 metri, destro alto.

– punizione di da 20 metri, destro alto. 75′ – sinistro centrale di Pecorino , parato.

– sinistro centrale di , parato. 75′ – Pecorino ci riprova, stavolta palla nell’angolo sul primo palo, 2-1 .

– ci riprova, stavolta palla nell’angolo sul primo palo, . 89′ – il Vicenza cerca il pari, Pasini in piena area prova il diagonale destro, palla alta.

Classifica e prossimo turno

Cambia nulla per il Vicenza, che resta fermo a quota 41, aggrappato al 3° posto, a -3 dalla testa della classifica. Guadagna un posto la Juventus NG, che sale a 31 punti, 12° posto, a -2 dalla zona playoff e a +4 su quella playout.

Mercoledì 1° febbraio il Vicenza ospiterà il Novara, mentre la Juventus Next Gen giocherà a Crema contro la Pergolettese.

Si giocherà alle ore 18.