La Juventus Next Gen pareggia 0-0 ad Ascoli: un buon punto e poco altro

DiRaimondo Bovone

Set 7, 2025
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

La seconda squadra bianconera sale a quota 5 in classifica, così come l’Ascoli, dopo una gara poco memorabile, con tanto agonismo, tanta tattica, pochissimi tiri in porta e nessun gol. Maggiore possesso palla dei padroni di casa, ospiti bravi a difendere chiudendo tutti gli spazi.
Da segnalare 3 episodi: l’espulsione al 60′ del tecnico ascolano Tomei per il lancio in campo di una bottiglietta dopo un fallo non concesso, e 2 card FVS spese dalla panchine (1 per parte) per eventuali rigori: niente in entrambi i casi.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (93′ Palazzino sv); Corradini (54′ Ndoj), Damiani; Del Sole (54′ Silipo), D’Uffizi, Oviszach (54′ Rizzo Pinna); Chakir (71′ Gori) A disp.: Barosi, Menna, Rizzo, Pagliai, Cozzoli, Milanese, Bando, Corazza. All.: Tomei 

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Perotti (45′ Turco), Faticanti, Macca, Pagnucco; Anghelè (81′ Vacca), Deme (92′ Pugno); Guerra (81′ Cudrig). A disp. Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Amaradio, Savio, Brugarello, Crapisto, Van Aarle. All. Brambilla.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

