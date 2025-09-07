La Juventus Next Gen pareggia 0-0 ad Ascoli: un buon punto e poco altro

La seconda squadra bianconera sale a quota 5 in classifica, così come l’Ascoli, dopo una gara poco memorabile, con tanto agonismo, tanta tattica, pochissimi tiri in porta e nessun gol. Maggiore possesso palla dei padroni di casa, ospiti bravi a difendere chiudendo tutti gli spazi.
Da segnalare 3 episodi: l’espulsione al 60′ del tecnico ascolano Tomei per il lancio in campo di una bottiglietta dopo un fallo non concesso, e 2 card FVS spese dalla panchine (1 per parte) per eventuali rigori: niente in entrambi i casi.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (93′ Palazzino sv); Corradini (54′ Ndoj), Damiani; Del Sole (54′ Silipo), D’Uffizi, Oviszach (54′ Rizzo Pinna); Chakir (71′ Gori) A disp.: Barosi, Menna, Rizzo, Pagliai, Cozzoli, Milanese, Bando, Corazza. All.: Tomei
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Perotti (45′ Turco), Faticanti, Macca, Pagnucco; Anghelè (81′ Vacca), Deme (92′ Pugno); Guerra (81′ Cudrig). A disp. Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Amaradio, Savio, Brugarello, Crapisto, Van Aarle. All. Brambilla.