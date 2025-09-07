ACLI: il 20 settembre è il Click Day Buono VESTA

Dal 20 settembre si può presentare domanda per il Buono VESTA, il nuovo voucher della Regione Piemonte per le famiglie con figli di età tra 0 e 6 anni, nati dal 1° gennaio 2019.

Le domande verranno accolte in ordine di arrivo e potranno essere presentate con SPID o CIE sul portale vestapiemonte.it dal Click Day, 20settembre, fino alla chiusura della piattaforma che avverrà all’esaurimento delle risorse.

Per presentare la domanda occorre avere: ISEE non superiore a 40.000 euro; codice fiscale figli; SPID o CIE.



Il Buono può essere utilizzato per servizi fruiti in Regione Piemonte relativi a: nido d’infanzia, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazio gioco, centro per bambini e famiglie, scuole infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati, scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati, centri vacanza, baby-sitting al domicilio, iscrizione e frequenza ginnastica, psicomotricità, nuoto, acquaticità, danza, massaggio infantile, lingua straniera, musica.

