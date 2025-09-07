ACLI: il 20 settembre è il Click Day Buono VESTA

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Dal 20 settembre si può presentare domanda per il Buono VESTA, il nuovo voucher della Regione Piemonte per le famiglie con figli di età tra 0 e 6 anni, nati dal 1° gennaio 2019.
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo e potranno essere presentate con SPID o CIE sul portale vestapiemonte.it dal Click Day, 20settembre, fino alla chiusura della piattaforma che avverrà all’esaurimento delle risorse.
Per presentare la domanda occorre avere: ISEE non superiore a 40.000 euro; codice fiscale figli; SPID o CIE.

Il Buono può essere utilizzato per servizi fruiti in Regione Piemonte relativi a: nido d’infanzia, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazio gioco, centro per bambini e famiglie, scuole infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati, scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati, centri vacanza, baby-sitting al domicilio, iscrizione e frequenza ginnastica, psicomotricità, nuoto, acquaticità, danza, massaggio infantile, lingua straniera, musica.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

