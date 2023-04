La Juventus Next Gen chiude malissimo la stagione: perde 4-1 con la Virtus Verona e finisce senza playoff

Chiusura amara, triste, imprevedibile per la seconda squadra della Juventus. Crolla 4-1 in trasferta con la Virtus Verona e finisce al 13° posto, peggior risultato dei suoi 5 anni in serie C. E dire che la gara era cominciata bene, con i bianconeri in vantaggio, e tanti gol sbagliati per chiuderla o per raddrizzarla. Guardando la classifica, con una vittoria la baby-Juve sarebbe stata dentro la griglia-spareggi.

LA STORIA – Al 1° anno (con Zironelli in panchina) finì 12^, al 2° anno (Pecchia) fu 10^ (playoff) e vinse la Coppa Italia, nei 2 anni successivi (Zauli) terminò il campionato con 10° e 8° posto (playoff), quest’anno (Brambilla) ha chiuso al 13° posto perdendo la Coppa Italia in finale.

A questo punto pare difficile la conferma in panchina di Massimo Brambilla, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Va detto che la stagione è stata bersagliata dagli infortuni e, mai come quest’anno in passato, la prima squadra ha pescato a piene mani nella rosa della Next Gen, mettendo spesso in grande difficoltà il tecnico milanese. Anche se la funzione della seconda squadra (prima Under 23 e poi Next Gen) è proprio questa.

La gara

12′ pt – cross di Savona , testa di Cudrig , 0-1.

– cross di , testa di , 43′ pt – Tronchin pesca in verticale Fabbro , tocco in rete e 1-1 .

– pesca in verticale , tocco in rete e . 3′ st – fallo di Huijsen su Fabbro sulla riga dell’area, l’arbitro dà il rigore .

– fallo di su sulla riga dell’area, l’arbitro dà il . 4′ st – dal dischetto tira Danti e spiazza Daffara , 2-1 .

– dal dischetto tira e spiazza , . 40′ st – contropiede Virtus , chiusura in gol di Kristoffersen , 3-1 .

– contropiede , chiusura in gol di , . 42′ st – fallo in area su Yildiz , rigore per la Next Gen .

– fallo in area su , rigore per la . 43′ st – Cerri tira malissimo e il portiere Siaulys blocca.

– tira malissimo e il portiere blocca. 46′ st – grande azione di Leonardi e cioccolatino per Daffara che batte il suo omonimo portiere della Juve e fa il 4-1 .

I verdetti del girone

Promozione in serie B – FERALPISALO’

Playoff (nell’ordine) – Pordenone, Lecco, Pro Sesto, Padova, Virtus Verona, Vicenza, Renate, Arzignano, Novara, Pergolettese.

(nell’ordine) Playout (nell’ordine) – Mantova, Sangiuliano City, Triestina, Albinoleffe.

(nell’ordine) Retrocessione in serie D – PIACENZA.