Quarta vittoria in campionato per la Juventus NG di Brambilla, 27 giorni dopo l’ultima, e classifica che prende aria: i 14 punti attuali dicono 17° posto, ma le 2 gare in meno aprono prospettive importanti.

Non trova continuità, invece, l’Arezzo di Indiani, reduce da un successo esterno e mai riuscito, in stagione, a vincere 2 volte di fila. Per gli amaranto i 18 punti vogliono dire 12^ posizione, a -2 dalla zona playoff.

Nella fredda serata del Moccagatta i baby bianconeri hanno superato l’organizzatissimo Arezzo, dotato di buone qualità in attacco, ma ben controllato dai ragazzi di Brambilla, passati al 18′ con una bella incursione a destra di Comenencia: sul suo cross, il centrale Masetti è intervenuto sul pallone anticipando portiere e attaccante e mettendo in rete.

Su quell’episodio è vissuta poi la gara, con i bianconeri protesi alla ricerca del raddoppio (tiro di Anghelé deviato sulla linea di porta e traversa di Muharemovic di testa su angolo) e a protestare per un mani in area su tiro di Anghelé, e gli amaranto toscani pericolosi ad inizio ripresa (traversa di Guccione) e poi nel finale di gara, nonostante l’inferiorità numerica (espulso Mawuli per doppio giallo), col portiere Daffara a meritarsi la palma di migliore in campo per una parata in 2 tempi su un tiro che avrebbe potuto regalare il pari agli ospiti.

Per la Juventus Next Gen è iniziato bene il mese di fuoco, vincendo la prima di 8 partite (forse 9): martedì pomeriggio incombe la Coppa Italia a Lucca.