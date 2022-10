In Coppa Italia andò meglio, con la vittoria 3-1 e il passaggio del turno. Ma mister Foschi ha imparato la lezione e il suo Lecco ha ribaltato la situazione, battendo 1-0 la baby-Juve con un po’ di fortuna e salendo al 2° posto con 17 punti, a -1 dalla vetta.

I ragazzi di Brambilla, invece, faticano ad ingranare in questa parte iniziale di stagione e non trovano continuità di risultati: dopo la quarta sconfitta la posizione è il 15° posto a quota 9, appena sopra la zona playout. Classifica non proprio congeniale alla squadra bianconera.

La gara è stata decisa da un rigore trasformato da Pinzauti al 33′, concesso per un ingenuo fallo di mano in area di Stramaccioni. Ma la prestazione della Juventus Next Gen è stata tutt’altro che da buttare se si considerano la traversa colpita da Cudrig (20′), il palo di Mulazzi (87′) e le occasioni di Rafia (63′) e Pecorino (77′), bilanciate peraltro dai pericoli creati dal Lecco, soprattutto nella prima frazione e ben controllate da Garofani.

Domenica squadre di nuovo in campo per la giornata numero 10: la Juventus Next Gen torna al ‘Moccagatta’ contro la Triestina (14.30), il Lecco fa visita all’Arzignano Valchiampo (4° a 16 punti) in quello che si presenta come il big match di giornata (14.30).