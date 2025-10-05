Attualità Alessandrina Calcio Sport

La baby-Juve perde ancora 4-2 e il Ravenna resta al comando con la 6^ vittoria di fila

Raimondo Bovone

Ott 5, 2025

Seconda sconfitta di fila per la Next Gen di Massimo Brambilla (senza il difensore brasiliano Pedro, convocato il prima squadra) e di nuovo 4-2 dopo la Sambenedettese. Nel post-gara il dirigente Claudio Chiellini (gemello dell’ex-giocatore Giorgio) ha parlato in sala stampa prima del tecnico, ribadendo un mancato rigore alla Juve al 90′, anche dopo l’FVS (4° errore de campionato) e chiedendo chiarimenti alla classi arbitrale. I bianconeri sono a metà classifica a quota 11, con il 3° miglior attacco (14) e la peggior difesa (16) in 8 gare.
Il Ravenna, invece, continua a volare, avendo centrato la 6^ vittoria consecutiva; con essa mantiene la testa della classifica con 21 punti, a braccetto con l’Arezzo e a +1 sull’Ascoli. Per i giallorossi il miglior attacco (18) e la 10^ difesa.

JUVENTUS NEXT GEN-RAVENNA 2-4
GOL: Spini (R) 40’, Amaradio (JNG) 53’, Luciani (R) 62’, Motti (R) 64’, Pugno (JNG) all’81’, Motti (R) su rigore al 105’
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, F. Scaglia, Brugarello; Turco (dal 1’ s.t. Anghelè), Faticanti, Owusu (dal 41’ s.t. Makiobo), Puczka; Deme (dal  31’ s.t. Vacca), Cudrig (dal 38’ p.t. Amaradio); Guerra (dal 31’ s.t. Pugno). (S. Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Savio, Crapisto, Van Aaerle, Pagnucco, Martinez, Perotti). All. Brambilla
RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Donati, Bianconi (dal 17’ s.t. Esposito), Solini; Da Pozzo (dal 17’ s.t. Motti), Tenkorang, Lonardi, Rossetti (dal 39’ s.t. Menegazzo), Rrapaj; Spini (dal 39’ s.t. Scaringi), Luciani (dal 49’ s.t.). (Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Okaka, Calandrini, Corsinelli, Ilari). All. Marchionni

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

