La 27ma StrAlessandria sarà venerdì 12 maggio

StrAlessandria 2023 – Acqua, gocce di futuro nelle tue mani, evento promosso da ICS Ets, Amministrazione Comunale di Alessandria e Egato6, patrocinato della Provincia di Alessandria, è una corsa podistica con finalità benefiche, su percorso cittadino di 5 km per le vie del centro storico (competitiva e non, partenze differenziate) aperta alle persone di tutte le età. Partenza alle ore 20 davanti al palazzo delle Poste in piazza Libertà.

Quella di venerdì 12 maggio sarà la27ma edizione, a cui collaborano attivamente “Fuga di Sapori, Economia Carceraria e Circolare” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Eco”, che si avvale del contributo di Libera, Atletica Alessandrina, FIDAL, UISP, Il Piccolo, Radio Gold, Segnaletica Alessandrina, AIAS, Centrale del Latte di Alessandria e Asti, Sportrage, PASSOdopoPASSO, AF-Agronomi Forestali, Istituti Peniteziari G. Cantiello e S. Gaeta.

Inoltre, partecipano le associazioni di categoria del commercio di Alessandria, Confcommercio e Confesercenti, ed è coinvolta anche Alexala, Agenzia di promozione turistica. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti “Ricostruiamo insieme la nostra scuola in Mozambico” e “Questa è la tua terra”.

Numerosi i punti che raccoglieranno le iscrizioni, del costo simbolico di 10 euro, per ricevere anche la tradizionale maglietta commemorativa e il braccialetto con il nuovo logo della manifestazione.