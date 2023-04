Diffondere tra i giovani la cultura del rispetto delle regole della strada. Illustrare le tecniche per guidare un’automobile in modo corretto e sicuro, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche al simulatore di guida.

Sono questi gli obiettivi del Tour nelle Scuole di Fondazione ANIA, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale rivolta agli studenti degli istituti superiori, che oggi e domani farà tappa per 2 giorni in provincia di Alessandria: il 19 all’Istituto di Istruzione Superiore “Montalcini” di Acqui Terme e il 20 all’Istituto di Istruzione Superiore “Vinci-Nervi-Fermi” di Alessandria.

Il progetto

Partito il 3 aprile da Roma, proseguirà fino al 21 aprile coinvolgendo oltre 1.500 studenti di 9 città: dopo la capitale, Terni, le province di Pistoia, Brescia e Varese, San Donato Milanese, Alessandria e Torino.

Sia gli studenti dell’Istituto “Montalcini” il 19 aprile (sede via Carlo Marx 2), sia quelli del “Vinci-Nervi-Fermi” il 20 aprile (sede di via Morbelli 33) trascorreranno una mattina interamente all’insegna della sicurezza stradale, che sarà suddivisa in due parti. Nelle prime 2 ore ci sarà una sessione teorica in aula, durante la quale un pilota affronterà con i ragazzi i concetti base per una guida sicura: si comincerà dalla corretta posizione da assumere quando ci si mette al volante di un veicolo, per passare poi alle nozioni sul controllo dell’automobile in situazioni di pericolo, fino ai rischi correlati alla distrazione e alla guida in stato psicofisico alterato.

La pratica dopo la teoria

Nelle ore successive gli studenti si sposteranno in un’aula in cui sono stati allestiti i simulatori di guida della Fondazione ANIA, grazie ai quali avranno la possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese durante la lezione teorica. Sotto la supervisione di piloti ed istruttori gli studenti potranno effettuare esercizi di varia tipologia come l’evitamento di un ostacolo improvviso, il controllo del veicolo in caso di aqua-planing o su fondo stradale ghiacciato. Le prove si concluderanno con una dimostrazione dei rischi della guida in stato psicofisico alterato: i simulatori, infatti, sono equipaggiati con un software in grado di ricostruire alla perfezione ciò che accade nel cervello se ci si mette al volante sotto l’effetto di alcol o di alcune droghe (oppiacei, cannabis, anfetamine).

E poi la guida in pista

L’esperienza potrà continuare anche in pista. Al termine della lezione gli studenti avranno la possibilità di collegarsi con la piattaforma didattica neopantetati.it, attraverso la quale potranno avviare un percorso formativo dedicato alla sicurezza stradale. Tutti coloro che completeranno la formazione avranno la possibilità di essere selezionati per uno dei 350 corsi gratuiti di guida sicura in programma all’autodromo di Misano Adriatico a partire da settembre 2023.